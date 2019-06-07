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Председатель украинской партии "Видродження" объявил об уходе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава партии "Видродження" (рус. - "Возрождение") Виктор Бондарь заявил, что написал заявление о выходе из политсилы, слагает полномочия ее председателя.

"Заявляю о своем выходе из партии "Видродження". Моей целью последние годы было обновить "Видродження", опираясь на новых для политики, но мощных и опытных людей. Я пытался собрать новых действенных молодых людей и авторитетных депутатов-мажоритарщиков со всей Украины. Президентская избирательная кампания показала, что проблемы возрождения экономики, промышленности, транспорта, энергетики сейчас не нашли поддержки", - написал он на своей странице в фейсбуке в пятницу вечером.

Он отметил, что отдельные депутаты и члены партии хотят объединиться с оппозиционными блоком.

"Абсолютное большинство депутатов поддерживают мою мысль и не вошли в состав этого объединения. По сути, произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. Это не мой путь!", - пояснил политик свое решение.

Он добавил, что в этом предвыборном проекте не видит объединение Украины, а видит региональный проект юго-восточной части Украины, что "похоже на возрождение Партии регионов".

Бондарь добавил, что документы о сложении полномочий председателя партии и выход из нее зарегистрированы в Министерстве юстиции.

Как сообщалось, партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украина Верховная рада

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