В результате обвала на угольной шахте в Китае погибли девять человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Девять человек стали жертвами обвала на угольной шахте в районе экономического развития "Кунган" северо-восточной китайской провинции Цзилинь, еще 10 человек получили ранения, сообщили местные власти.

После получения сообщения об обвале руководство предприятия и власти незамедлительно наладили спасательные работы, которые к настоящему моменту завершены, отмечается в сообщениях местных СМИ.

Нет информации о том, сколько человек находилось в забое в момент обвала, сообщается только, что "остальные шахтеры благополучно поняты на поверхность".

Причиной обвала предварительно называют землетрясение магнитудой 2.3, начато расследование.