Еще четыре тела нашли на поднятом со дна Дуная прогулочном катере

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Еще четыре тела нашли в Будапеште на туристическом катере Mermaid после его подъема со дна Дуная на поверхность во вторник, сообщает "Би-Би-Си".

Четыре найденных тела на данный момент не опознаны. Скорее всего, они принадлежат южнокорейским туристам, включая шестилетнюю девочку, и венгерскому капитану. По официальной информации погибшими в результате инцидента по-прежнему числятся 20 человек, еще восемь - пропавшими без вести.

У спасателей все еще есть надежда, что кто-то на катере мог выжить, попав в воздушную подушку, отмечает "Би-Би-Си".

Прогулочный катер Mermaid ("Русалка") затонул 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. На борту судна находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти.

Этот инцидент на Дунае стал самым масштабным по числу жертв за последние 50 лет.