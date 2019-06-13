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Еврокомиссия утвердила четыре новых защищенных наименования мест происхождения вин

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия утвердила в среду четыре новых защищенных наименования мест происхождения (ЗОП) для вин из Испании и Италии, говорится в коммюнике исполнительной коллегии ЕС.

Одобрены заявки на включение вин La Jaraba, Vallegarcia, Los Cerrillos и Nizza в реестр защищенных обозначений происхождения, говорится в сообщении.

Los Cerillos и Vallegarcia - вина, изготовленные из сортов винограда, выращенных в провинции Сьюдад-Реаль в центральной Испании. Красные вина под названием La Jaraba производятся в испанской провинции Куэнка.

Название Nizza охватывает красные вина, производимые в нескольких муниципалитетах в провинции Асти на северо-западе Италии.

Четыре новых наименования войдут в число 160 уже зарегистрированных ЗОП вин, список которых доступен в базе данных eAmbrosia.

Испания Италия Еврокомиссия

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