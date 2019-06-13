Верховный лидер Ирана заявил о нежелании вести диалог с Трампом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не считает, что ему стоит обмениваться сообщениями с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в твиттере аятоллы.

"Я не считаю Трампа человеком, с которым стоит обмениваться сообщениями. У меня нет для него ответа, и я не буду ему отвечать", - сказал Хаменеи.

Такое заявление Хаменеи сделал после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибыл в Тегеран с первым за 41 год визитом японского премьера в Иран. Эксперты полагают, что визит Абэ мог бы способствовать налаживанию отношений между Ираном и США.

Также Хаменеи заявил, что Иран не верит США и больше не будет повторять "горький опыт, полученный в переговорах с США" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

"Мы совершенно не верим, что США хотят искренних отношений с Ираном, так как искренние переговоры никогда не будут исходить от такого человека как Трамп. Искренность очень редка для американских чиновников", - сказал Хаменеи.