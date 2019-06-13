Власти Брюгге ограничат число туристов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти бельгийского Брюгге анонсировали ряд мер по борьбе с массовым туризмом, опасаясь превращения города в "Диснейленд", сообщает газета Express.

"Чрезмерная популярность крошечного средневекового Брюгге у туристов может сделать его таким же загруженным, как "Диснейленд". Количество гостей нужно контролировать. Мы должны стремиться к качественному туризму - когда посетители приезжают на несколько дней, хорошо питаются и посещают музеи", - цитирует издание мэра города.

Среди анонсированных мер по борьбе с массовым туризмом - сокращение числа круизных лайнеров, заходящих в порт Зебрюгге, до одного-двух в день вместо прежних пяти. График стоянки лайнеров будет изменен таким образом, чтобы туристы приезжали на неделе, а не только в выходные.

"Кроме того, будут предприниматься попытки снизить количество туристов-"однодневок", которые не остаются ночевать, что не дает заработать туриндустрии города. Больше всего таких гостей прибывает из Брюсселя и Парижа", - отмечает газета.

Брюгге - столица провинции Западная Фландрия на северо-западе Бельгии, славится своими каналами, мощенными брусчаткой улицами и средневековыми зданиями. Особой популярностью у туристов пользуются прогулки на лодках по каналам города, а также посещение рождественских ярмарок.

Ранее в Венеции также призвали контролировать количество круизных судов, заходящих в город. Это произошло после того, как в июне там столкнулось два судна с пассажирами, в результате чего несколько человек пострадали.