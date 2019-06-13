В Германии признали законным массовое убийство петухов на фермах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение на фермах цыплят мужского пола в случае, когда они не нужны в хозяйстве, сообщает в четверг телеканал "Би-би-си".

Согласно решению суда, это решение действительно до того момента, пока проблеме не найдется альтернативное решение.

В 2013 году власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия запретили убийство цыплят, но это решение было обжаловано в суде двумя фермами. Суд Мюнстера признал уничтожение птиц законным. После этого дело дошло до Федерального административного суда.

Канал отмечает, что выбраковка птенцов - распространенная по всему миру практика. Только в Германии ежегодно убивают около 45 миллионов цыплят.

Подобные действия сельскохозяйственных компаний связаны с тем, что самцы растут медленнее самок, поэтому их разведение для производства мяса становится невыгодным.

Птиц уничтожают вскоре после того, как становится возможным определение их пола. По данным Deutsche Welle, птенцов умерщвляют газом. Издание отмечает, что альтернативой убийству птиц может стать определение пола птенцов еще до их вылупления.