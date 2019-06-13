В Мемфисе вспыхнули волнения после убийства маршалами США мужчины во время ареста

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Около 24 полицейских пострадали в городе Мемфис, штат Теннесси, в результате протестов, начавшихся после того, как сотрудники службы федеральных маршалов убили мужчину при попытке его арестовать 12 июня, сообщает "Би-би-си".

По предварительным данным, чернокожий американец, 21-летний Брэндон Уэббер, находившийся в розыске по нескольким ордерам, попытался протаранить автомобили правооохранительных органов. После того как он вышел из машины с оружием, офицеры службы маршалов открыли огонь, сказал представитель Бюро расследований штата Теннесси Кели Макалистер.

Как уточняет Daily Memphian со ссылкой на родственника погибшего, в мужчину было совершено около 20 выстрелов.

Intense moments in Frayser after an officer involved shooting with a US Marshal. pic.twitter.com/Rik65Ns5IB — Katina Rankin (@Local24Katina) 13 июня 2019 г.

После этого на улицы Мемфиса вышли сотни возмущенных убийством граждан. Многие бросали в полицейских камни, кирпичи и другие предметы. По словам уполномоченной округа Шелби Тами Сойер, к протестам присоединились около 300 человек.

Just saw 2 guys smash a police car with a chair. @3onyourside pic.twitter.com/Am5dcL2V5i — Luke Jones (@LukeJonesTV) 13 июня 2019 г.

В результате беспорядков пострадали, по меньшей мере, 24 полицейских, повреждено множество автомобилей городской полиции, выбиты окна в местной пожарной части.

Через три часа противостояния полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Начальник полиции города Майкл Рэллингс выразил благодарность тем протестующим, которые не проявляли агрессию по отношению к полицейским. Расследование инцидента со стрельбой будет продолжено.