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Сара Сандерс покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня, написал Президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Она особенный человек с необыкновенными талантами, который проделал невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса", - пишет Трамп.

Сандерс занимала пост пресс-секретаря Белого дома с 2017 года, сменив своего предшественника Шона Спайсера.

Сара Сандерс Белый дом

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