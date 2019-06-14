В Бишкеке начался саммит ШОС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начался в пятницу в Бишкеке.

Главы делегаций стран-участниц ШОС с утра стали прибывать в государственную резиденцию Ала-Арча. В здании конгресс-холла их встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Прибывшие гости по традиции приняли участие в церемонии фотографирования, после чего прошли в зал заседаний.

Согласно регламенту, сначала пройдет заседание в узком составе, а затем в расширенном, когда к участникам саммита присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей ШОС, а также руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генсека ООН, руководитель исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и глава коллегии Евразийской экономической комиссии.

Основные итоги саммита будут зафиксированы в Бишкекской декларации, где будут отражены общие подходы стран ШОС по вопросам дальнейшего расширения организации и будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам.

Кроме того, на саммите планируется подписать большой пакет документов, частности - межправсоглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожную карту дальнейших действий контактной группы ШОС-Афганистан, меморандум о взаимопонимании с Всемирной туристской организацией, а также меморандум о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Продовольственной сельскохозяйственной организацией ООН.