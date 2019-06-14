По итогам саммита ШОС принята Бишкекская декларация

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Принятая по итогам саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бишкекская декларация отражает совместное видение государств-участников по дальнейшему развитию ШОС, заявил журналистам в пятницу по итогам заседания в Бишкеке генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Декларация является важным итоговым политическим документом, в нем отражено совместное видение наших стран о перспективах развития ШОС, а также консолидированная позиция по актуальным международным и региональным проблемам", - сказал Норов.

В пресс-службе президента Киргизии "Интерфаксу" рассказали, что представители стран ШОС подписали еще 20 документов помимо Бишкекской декларации.

В рамках заседания Совета глав государств ШОС руководителями государственных органов были подписаны Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации; Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Кроме того был утвержден план основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 гдоы, подписаны меморандумы о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией, между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как сообщается на сайте Кремля, "участники саммита обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в рамках ШОС по таким направлениям, как безопасность, противодействие экстремизму, терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере". Кроме того, лидеры стран ШОС рассмотрели пути урегулирования ситуации в Афганистане и Сирии, положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Перед началом заседания в узком составе, которое традиционно проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС (Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана) присутствовали на церемонии совместного фотографирования.

Позднее заседание продолжилось в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей (Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии), а также высоких представителей ряда международных организаций, в том числе ООН, СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС, говорится в сообщении.

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. На саммите в Бишкеке председательствование в организации перешло России, следующий саммит в июле 2019 года пройдет в Челябинске.

В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.