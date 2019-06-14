Климкин опроверг сообщения о своем назначении послом Украины в США

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что вскоре будет назначен послом в Вашингтон.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", - написал Климкин на своей странице в твиттере в пятницу.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах распространили информацию о том, что после ухода с должности главы МИД Климкин станет послом Украины в США.