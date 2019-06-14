В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Швейцарии тысячи женщин приняли участие в забастовке против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда. Об этом сообщает в пятницу радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на Швейцарское объединение профсоюзов в Берне.

В ходе забастовки, проходившей под лозунгом "Зарплата. Время. Уважение" митингующие требовали равную с мужчинами заработную плату за одинаковый объем работы.

"Женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин: разница в зарплатах составляет почти 20%. При равной квалификации женщины получают на 8% меньше своих коллег-мужчин. В итоге в пенсионном возрасте доходы женщин почти на 40% ниже, чем у мужчин" - отмечает радиостанция.

Помимо профсоюзов, акцию протесты поддержали левые партии и социал-демократы.