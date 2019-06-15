Суд отклонил иск сотрудницы штаба Трампа против президента за поцелуй

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральный окружной суд города Тампа штата Флорида не стал рассматривать иск экс-сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что окружной судья назвал исковую жалобу политической, но оставил Джонсон право направить иск повторно в течение календарного месяца.

Ранее стало известно, что бывшая сотрудница президентской кампании Дональда Трампа Алва Джонсон обвинила его в том, что он поцеловал ее и взял за руку без ее согласия. По ее версии, это произошло во время съезда в Кливленде 24 августа 2016 год.