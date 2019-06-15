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Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в 21:00 субботы (04:00 по Москве) недалеко от здания Министерства финансов США, которое расположено рядом с резиденцией президента Дональда Трампа.

Мужчина был задержан, его личность пока не раскрывается. Неизвестному также предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции.

США Белый дом

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