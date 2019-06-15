На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.

Подземный трубопровод проходил на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области и выходил во двор частного домовладения, сообщил в субботу пресс-центр СБУ. Оттуда злоумышленники доставляли дизельное топливо в емкости для хранения ГСМ на территорию бывшего госпредприятия. Затем топливо по фиктивным договорам продавалось фермерским хозяйствам.

Обнаружены оборудование для перекачки ГСМ, цистерна емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около 500 тысяч гривен (1,2 млн рублей).

Незаконный трубопровод демонтирован.