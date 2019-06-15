Первая женщина-президент Словакии принесла присягу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Избранный президент Словакии Зузана Чапутова принесла присягу в субботу в Братиславе.

Юрист и общественный деятель Чапутова стала первой женщиной, вставшей во главе Словакии. Во втором туре выборов, который прошел 30 марта, она набрала 58,4% голосов и одержала победу над заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, заручившимся поддержкой 41,6% избирателей.

Чапутова известна своей критикой правительства. Она вела предвыборную кампанию под лозунгом "Встанем против зла". Она ранее заявляла, что результаты выборов должны показать, что такие ценности, как гуманизм, солидарность и правда важны для словацкого общества.