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Зеленский открыл в Мариуполе центр разминирования

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Мариуполе (Донецкая область) открылся центр разминирования в составе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщило МВД Украины на своей странице в фейсбуке в субботу.

Церемония открытия прошла с участием президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что на вас очень серьезная функция, потому что после окончания войны, когда мы обязательно вернем наши территории..., на вас будет очень серьезная ответственность... Война по разминированию будет продолжаться", - сказал президент на открытии Центра.

В свою очередь пресс-служба президента сообщила, что для центра закупили роботов, которые будут помогать с разминированием. "В настоящее время на территории Донбасса, которая находится под контролем Украины, заминировано семь тысяч квадратных километров", - отмечается в пресс-релизе.

Украина

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