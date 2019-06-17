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Индийский фокусник пропал в реке, пытаясь повторить трюк Гудини

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Индийский фокусник пытался повторить трюк знаменитого Гарри Гудини, прыгнув в реку в наручниках. Однако, фокус не удался, сообщает "Би-би-си".

Чанчал Лахири, который был закован в наручники и обмотан цепью, должен был освободиться от них под водой и выплыть на поверхность. Вокруг места показа фокуса на реке Хугли в штате Западная Бенгалия собрались многочисленные зрители.

Фокусника опустили в воду, но он так и не выплыл. Очевидцы вызвали полицию, которая приступила к поискам.

Тела Лахири до сих пор не нашли, но полицейские не могут объявить его погибшим, пока не будет обнаружен труп.

Он и раньше участвовал в подобных опасных трюках: более 20 лет назад Лахири опустили на дно той же реки в стеклянном ящике. Тогда ему удалось благополучно выбраться.

"Би-би-си" приводит слова местного фотокорреспондента, который общался с Лахири незадолго до трагедии, и тот объяснил, что пытается возродить интерес к фокусам.

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