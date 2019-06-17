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Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR
Архивное фото
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Европейский авиакосмический концерн Airbus SA анонсировал начало работы над созданием сверхдальнемагистрального узкофюзеляжного самолета A321XLR (extra-long range) в рамках международного Парижского авиасалона в Ле-Бурже.

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Как сообщается в пресс-релизе компании, самолет сможет выполнять рейсы дальностью до 8,7 тыс. км, что на 15% больше, чем у дальнемагистрального A321LR. Более того, ожидается, что максимальная дальность полетов нового самолета будет рекордной среди всех существующих узкофюзеляжных моделей.

По словам представителей Airbus, A321XLR позволит авиаперевозчикам сократить расход топлива в расчете на одного пассажира на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.

Новая модель получит ряд изменений по сравнению с предыдущей версией, в том числе доработку топливной системы, модифицированную конструкцию шасси для большей нагрузки и оптимизированную конфигурацию закрылков.

Предполагается, что A321XLR можно будет использовать на менее закруженных дальнемагистральных направлениях, по которым сейчас летают широкофюзеляжные самолеты.

Ожидается, что версия A321XLR будет доступна с 2023 года.

Airbus

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