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Жертвами тройного теракта в Нигерии стали 30 человек

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Нигерии результате серии взрывов, которые устроили три террориста-смертника, погибли 30 человек, еще 39 пострадали, передает CNN.

Теракт произошел во время группового просмотра футбольного мачта в кинотеатре в городе Кондуга. Первый взрыв произошел возле самого кинотеатра, еще два - в нескольких километрах от здания.

По данным телеканала, взрывы устроили двое девочек и один мальчик, их точный возраст неизвестен.

Ответственность за теракт на данный момент не взяла на себя ни одна организация, однако CNN сообщает, что в штате Борно, где произошел теракт, атаки регулярно устраивают участники террористической группировки "Боко Харам" (запрещена в РФ). Кроме того, именно боевики "Боко Харам" часто вербуют в свои ряды похищенных детей и используют их в качестве смертников, отмечает телеканал.

Нигерия Боко Харам

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