Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.

Как рассказал телеканалу министр связи и информации республики Хорхе Родригес, данные о коррупционных схемах получены из переписки Гуайдо со своим помощником Роберто Марреро, который был задержан в марте. По его словам, оппозиция присваивала средства венесуэльских компаний, находящихся за рубежом, при помощи правительств поддерживающих Гуайдо стран.

Также Родригес заявил, что полученные деньги оппозиция использовала для попытки дестабилизировать ситуацию в стране, используя наемных убийц из Колумбии и Центральной Америки. Их целью были венесуэльские политики и военные. В частности, из переписки Гуайдо с помощником стало ясно, что последний отвечал за "террористические планы".

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.