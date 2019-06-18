Китай призвал Иран не отказываться от СВПД

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И обратился к Ирану с призывом не отказываться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.

"Мы надеемся, что Иран в сложившейся ситуации не примет поспешного решения об отказе от соглашения и тщательно его обдумает", - заявил он на совместной с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом пресс-конференции в Пекине.

Китайский дипломат отметил, что МАГАТЭ неоднократно заявляла о том, что Тегеран выполняет принятые на себя обязательства по соглашению.

Ранее Иран в ответ на выход из соглашения Соединенных Штатов и возобновления американских санкций против Ирана объявил о прекращении выполнения ряда обязательств в рамках СВПД.