Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Экипаж яхты при этом не пострадал, судно продолжает путь в порт Находки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Японском море предположительно северокорейское рыбацкое судно попыталось остановить российскую яхту "Андиамо" с тремя членами экипажа на борту. Об этом "Интерфаксу" рассказали во владивостокском Спасательно-координационном центре (СКЦ).

Информация об инциденте поступила 18 июня в 20:30 по местному времени (16:30 по Москве от капитана теплохода "Селигер" (ходит под флагом Либерии). Яхта при этом следовала из Южной Кореи в Находку.

Позднее в тот же день капитан теплохода "Дима" сообщил, что "Андиамо" самостоятельно последовала в Находку, ее экипаж не пострадал.

"В 08:25 в среду (01:25 по Москве) российский теплоход "Лиза" взял на буксир яхту и завтра утром приведет ее в район морского порта Находки. Погода на перегоне нормальная, проинформировано представительство МИД России во Владивостоке, обстоятельства происшествия выясняются", - добавили представитель центра.