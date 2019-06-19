В Донбассе не удалось согласовать "урожайное" перемирие

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Подгруппа по безопасности не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе и пакет мер контроля за режимом прекращения огня перед уборкой урожая, сообщила журналистам глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"В ответ на предложенный ОБСЕ вариант заявления о перемирии накануне заседания мы направили в адрес Миссии текст проекта заявления Контактной группы о приверженности соблюдению прекращения огня в связи с наступающими сельскохозяйственными работами по уборке урожая. Однако, к сожалению, сегодня переговорщикам не удалось выполнить поручение Контактной группы предоставить на ее утверждение компромиссный вариант пакета дополнительных мер", - сказала она.

Со своей стороны, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта согласуют очередное перемирие к следующему заседанию. "По вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

"Я надеюсь, что мы его достигнем в следующий раз или до следующего раза (очередное заседание ТКГ пройдет 2 июля в Минске - ИФ)", - добавил спецпредставитель.

Сайдик подчеркнул, что это перемирие совместно с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта.