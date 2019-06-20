Дипломаты предупредили россиян о вспышках уличного насилия в Лондоне

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, в связи с этим посольство России в Великобритании предупредило граждан РФ, находящихся на территории Соединенного Королевства, о необходимости соблюдения мер предосторожности.

"Учитывая сохраняющийся повышенный уровень угрозы безопасности, вновь призываем российских граждан и соотечественников проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российской дипмиссии.

В нем отмечается, что, согласно сообщениям британских СМИ, только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях Лондона. С начала 2019 года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств.

"Неблагополучная тенденция последних лет продолжается", - подчеркивается в сообщении.

В нем говорится, что в посольстве России в Лондоне и генконсульстве России в Эдинбурге работают горячие линии для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: +44 (0) 7768 566 868 (Лондон) и +44 (0) 7805 932454 (Эдинбург).

Телефон для связи с экстренными службами при угрозе жизни: 999.