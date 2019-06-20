На Украине скончался избитый в начале мая журналист Вадим Комаров

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Умер журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая в Черкассах. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в фейсбуке.

По словам Томиленко, единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, - профессиональная деятельность Комарова. "Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы", - отметил глава союза журналистов.

НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста на Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - добавил Томиленко.

По информации местного издания "Прочерк", одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство и коррупция в Черкасском горсовете.

Полиция открыла уголовное производство по статье об "умышленном тяжком телесном повреждении" (ч.1 ст.121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.