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На Украине скончался избитый в начале мая журналист Вадим Комаров

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Умер журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая в Черкассах. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в фейсбуке.

По словам Томиленко, единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, - профессиональная деятельность Комарова. "Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы", - отметил глава союза журналистов.

НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста на Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - добавил Томиленко.

По информации местного издания "Прочерк", одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство и коррупция в Черкасском горсовете.

Полиция открыла уголовное производство по статье об "умышленном тяжком телесном повреждении" (ч.1 ст.121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Украина Вадим Комаров

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