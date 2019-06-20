Осужденный за шпионаж в пользу РФ молдавский экс-депутат признан невиновным

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Кишинева отменила приговор бывшему депутату парламента Молдавии Юрия Болбочану, осужденному за госизмену и шпионаж в пользу России, сообщают местные СМИ.

По их данным, соответствующее решение было вынесено накануне. Приговор первой инстанции отменен в связи с обнаруженными "процедурными нарушениями".

Между тем на сайте Апелляционной палаты подтверждается, что 19 июня было заседание по рассмотрению дела Болбочану, однако о вынесенном решении не сообщается.

Бывший депутат был арестован 17 марта 2017 года. В марте 2018 года был приговорен к 14 годам тюремного заключения по статье 337 пункт 1 "Измена Родине".

Болбочану обвиняли в том, что "будучи завербован офицерами главного Разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации, в период 5 октября 2016 года - 17 марта 2017 года, собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечалось, что бывший депутат получал за это материальное вознаграждение.

Молдавские спецслужбы утверждали, что долгое время следили за Болбочану и фиксировали его встречи с представителями посольства России в Молдавии. В частности, заявлялось, что он передавал секретную информацию бывшему помощнику военного атташе России в Молдавии Александру Грудинину. Грудинин был выслан из Молдавии в конце мая 2017 года, в числе четырех других российских дипломатов. В ответ, Россия выслала пять молдавских дипломатов.

Болбочану был депутатом парламента в 2001-2005 гг. и 2010-2014 гг. В начале марта 2014 года, за полгода до истечения мандата, он сказал, что разочаровался в Демпартии, и заявил о выходе из ДПМ и ее парламентской фракции. Он фигурировал тогда в списке из восьми депутатов, которых пытались подкупить с целью развала парламентского большинства, дестабилизации ситуации в стране и провоцирования досрочных выборов. После истечения депутатских полномочий осенью 2014 года Болбочану политикой не занимался.

Местные аналитики расценили его арест как месть лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка за то, что Болбочану демонстративно вышел из правящей тогда Демпартии. Апелляционная палата отменила приговор первой инстанции вскоре после того, как как Демпартия заявила о переходе в оппозицию.