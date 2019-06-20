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Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.

"20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - говорится в документе, обнародованном в четверг.

Эти меры будут применять по отношению к юридическим лицам ЕС, а также к компаниям, базирующимся в странах Евросоюза. При этом действие санкций ограничено территорией Крыма и Севастополя, отмечается в пресс-релизе.

Также Совет напомнил свою позицию о "твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины".

"ЕС не признает этого нарушения международного права и продолжает его осуждать", - говорится в пресс-релизе.

В июне 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", которые действуют в отношении физических и юридических лиц ЕС и ограничены территорией Крыма и Севастополя. С тех пор их ежегодно продлевали.

Впервые санкции за присоединение Крыма Евросоюз ввел в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за события в Донбассе и инцидент 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги на полуострове (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме чрезвычайных ситуаций), экспорт ряда товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму.

Крым в марте 2014 года вошел в состав России на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США считают действия РФ аннексией.

РФ ЕС Крым Севастополь

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