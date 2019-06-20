В Литве осудили двух человек за шпионаж в пользу России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Шяуляйский окружной суд в четверг признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России и назначил им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев. Об этом сообщил агентству BNS представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас.

Один из осужденных до задержания работал на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другой уже вышел в запас. Имена осужденных не называются.

Суд констатировал, что эти люди за денежное вознаграждение собирали и передавали российской разведке интересующую ее информацию. "Суд констатировал, что упомянутые лица совершили преступление в группе сообщников, распределили роли: один непосредственно собирал информацию, а другой был посредником. Группа действовала около пяти лет", - сказал Йончас.

Осужденные признали вину, дело рассматривалось в закрытом режиме. Прокурор просил для обоих по шесть лет тюрьмы.

Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов военного аэропорта, распоряжений и решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили в России или других странах. "Осуществляя поручения зарубежной разведывательной организации, осужденные представляли отчеты в письменной форме. В целом было выявлено более 35 случаев передачи информации, указанного характера", - заявил прокурор Департамента расследования преступлений и коррупции Генпрокуратуры Редаса Савицкаса.

Оба обвиняемых были задержаны 11 декабря 2017 года после того, как силовики получили информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и подозрении в шпионаже.