Поиск

В Литве осудили двух человек за шпионаж в пользу России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Шяуляйский окружной суд в четверг признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России и назначил им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев. Об этом сообщил агентству BNS представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас.

Один из осужденных до задержания работал на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другой уже вышел в запас. Имена осужденных не называются.

Суд констатировал, что эти люди за денежное вознаграждение собирали и передавали российской разведке интересующую ее информацию. "Суд констатировал, что упомянутые лица совершили преступление в группе сообщников, распределили роли: один непосредственно собирал информацию, а другой был посредником. Группа действовала около пяти лет", - сказал Йончас.

Осужденные признали вину, дело рассматривалось в закрытом режиме. Прокурор просил для обоих по шесть лет тюрьмы.

Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов военного аэропорта, распоряжений и решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили в России или других странах. "Осуществляя поручения зарубежной разведывательной организации, осужденные представляли отчеты в письменной форме. В целом было выявлено более 35 случаев передачи информации, указанного характера", - заявил прокурор Департамента расследования преступлений и коррупции Генпрокуратуры Редаса Савицкаса.

Оба обвиняемых были задержаны 11 декабря 2017 года после того, как силовики получили информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и подозрении в шпионаже.

Литва

Новости

Зеленский призвал отменить на Украине "нафталиновые постсоветские запреты"

Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания

Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания

Трамп назвал действия Ирана большой ошибкой после уничтожения беспилотника США

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Путин заявил, что в материалах дела о крушении МН17 нет доказательств вины России

Путин заявил, что в материалах дела о крушении МН17 нет доказательств вины России

Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным

Доллар рухнул к основным валютам на итогах заседания ФРС

США подтвердили уничтожение своего беспилотника иранской ракетой

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Филарет восстановил Киевский патриархат

Филарет восстановил Киевский патриархат
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');