Поиск

Зеленский призвал отменить на Украине "нафталиновые постсоветские запреты"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинцы могли свободно распоряжаться своей землей, валютными ценностями или свободно заниматься деятельностью, которая не вредит другим, например, играть в легальные азартные игры.

"Украине нужно избиваться от нафталинового постсоветского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики, с запретом для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями или запретом свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

Зеленский сказал, что поддержит масштабную приватизацию на Украине, отметив, что государству не нужны непрофильные активы.

"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - подчеркнул президент.

Украина Владимир Зеленский

Новости

Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания

Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания

Трамп назвал действия Ирана большой ошибкой после уничтожения беспилотника США

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Путин заявил, что в материалах дела о крушении МН17 нет доказательств вины России

Путин заявил, что в материалах дела о крушении МН17 нет доказательств вины России

Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным

Доллар рухнул к основным валютам на итогах заседания ФРС

США подтвердили уничтожение своего беспилотника иранской ракетой

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Филарет восстановил Киевский патриархат

Филарет восстановил Киевский патриархат

Путин не увидел смысл в уступках Западу ради отмены санкций

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');