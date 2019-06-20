Зеленский призвал отменить на Украине "нафталиновые постсоветские запреты"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинцы могли свободно распоряжаться своей землей, валютными ценностями или свободно заниматься деятельностью, которая не вредит другим, например, играть в легальные азартные игры.

"Украине нужно избиваться от нафталинового постсоветского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики, с запретом для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями или запретом свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

Зеленский сказал, что поддержит масштабную приватизацию на Украине, отметив, что государству не нужны непрофильные активы.

"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - подчеркнул президент.