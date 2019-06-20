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Полиция Флориды по объявлению нашла владельца потерянного уха

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Полиция во Флориде разместила в соцсетях объявление, чтобы найти владельца ушного протеза, сообщает Associated Press.

Местный житель нашел резиновое ухо на пляже в песке после конкурса "Самый сильный человек в мире". Спустя несколько дней полицейский департамент Холмс-Бич опубликовал в фейсбуке фотографию резинового уха. В объявлении просят всех, кому это ухо знакомо, связаться с полицией.

"Это не вы потеряли ухо? Этот ушной протез был найден на общественном пляже ламантинов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы знаете владельца", - говорилось в сообщении полиции.

Позднее появилось обновление записи, в котором говорилось, что хозяина нашли. Подробности о владельце в публикации не приводятся.

Агентство отмечает, что ушные протезы могут стоить тысячи долларов.

Флорида США

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