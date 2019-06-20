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На окраине Брюсселя возле железнодорожного моста нашли пакет с взрывчаткой

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бельгийская полиция задержала одного подозреваемого после того, как на железнодорожной станции Жет в черте Брюсселя был обнаружен пластиковый пакет с небольшим количеством взрывчатки.

Как сообщил бельгийским СМИ представитель прокуратуры, предварительные данные следствия исключают версию теракта. Однако подозреваемый пока остается под стражей и будет допрошен. О его личности ничего не сообщается.

Ранее в четверг недалеко от железнодорожного моста на северо-западе Брюсселя были обнаружены два подозрительных пакета. В одном из них находилось очень небольшое количество взрывчатки (пероксида ацетона). "Таким количеством взрывчатки невозможно взорвать сколь-нибудь значительную конструкцию, - объяснил представитель прокуратуры. - Этот факт и то, что человек не похож на террориста, заставляют нас исключить террористический контекст".

Пакеты были найдены во время рутинного обхода местными полицейскими зеленого массива около станции. Взрывчатку обезвредила вызванная спецгруппа.

Из-за этого инцидента железнодорожное сообщение на местных линиях было прервано на несколько часов.

Бельгия Брюссель

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