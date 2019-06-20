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Российский турист умер на Пхукете из-за алкоголя

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский турист в состоянии сильного алкогольного опьянения потерял сознание и умер рядом с полицейским участком на острове Пхукет в Таиланде, сообщает газета Phuket News.

"Россиянин из Красноярска, 38-летний Денис Тимошенков, остановился в отеле Patong Phuket Mirage Hotel. 14 июня, уже после того, как он выписался из отеля и расплатился, турист вернулся в свой номер и оставался в нем как минимум еще сутки, до 15 июня", - пишет издание.

Обнаружив россиянина, персонал попытался уговорить его покинуть номер. "Мы хотели решить проблему путем переговоров с ним, но Тимошенков был невменяем, никто не мог понять, что он говорит. Наши сотрудники сообщили, что он был пьян все время пребывания у нас", - сказал менеджер отеля The Phuket News.

После того, как все попытки по-хорошему расстаться с туристом провалились, менеджмент вызвал полицию. Офицеры доставили россиянина в участок, где оставили спать в открытой зоне, однако спустя некоторое время он исчез. Позже в тот же день полицейские обнаружили туриста лежащим на земле напротив участка, рядом с ним стоял небольшой дорожный чемодан.

"Пульса у россиянина не было. Его экстренно доставили в ближайший госпиталь, где констатировали смерть. Ее предварительная причина - алкогольная интоксикация", - сообщает газета.

Таиланд Пхукет

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