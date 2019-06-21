Поиск

Нефть завершила неделю активным ростом

Цена марки Brent поднялась выше $65 за баррель

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок растет в пятницу и завершает ростом эту неделю из-за рисков поставкам с Ближнего Востока, усилившихся на фоне конфликта Ирана с США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 по Москвеподорожали на $0,65 (1,01%) - до $65,1 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,41 (0,72%) - до $57,48 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 5%, WTI - почти на 9%.

Рынок продолжает реагировать на новость о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

В пятницу Трамп заявил, что нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом на атаку на беспилотник, поскольку, по оценкам военного командования, удар мог бы привести к гибели порядка 150 человек.

Дополнительным фактором роста цен на топливо стала новость о пожаре на крупнейшем на восточном побережье США нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном около города Филадельфия и принадлежащем Philadelphia Energy Solutions.

По официальным данным, никто не пострадал, и распространение огня удалось ограничить, однако инвесторы опасаются, что для восстановления полноценной работы завода, ежедневно перерабатывающего около 335 тыс. баррелей нефти, потребуется несколько дней.

нефть Brent

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

В Тбилиси началась акция с требованием отставки главы МВД

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Глава МВД Грузии назвал вынужденным применение силы при разгоне протестующих

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Трамп отменил удар по Ирану из соображений "несоразмерности"

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Индия направила два корабля в Оманский залив на фоне эскалации конфликта США и Ирана

Возле сбитого Ираном беспилотника летел патрульный самолет США

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Саакашвили вновь призвал своих сторонников в Грузии выйти на улицу и сменить власть

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');