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США рекомендовали Индии отказаться от покупки С-400

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США рекомендуют Индии отказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Со своей стороны, госдеп США распространил ответ неназванного представителя ведомства на вопрос журналистов о планах Индии по С-400.

"В том, что касается С-400, то мы призываем всех наших союзников и партнеров, в том числе Индию, не проводить транзакции с Россией, способных привести к введению санкций в рамках закона CAATSA", - пояснил представитель американского внешнего политического ведомства.

Он пояснил, что США в последнее время стремятся активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере, что позволит Дели получить больший доступ к американскому вооружению. "Так что я думаю, что настало подходящее время, чтобы Индия задумалась об альтернативах (С-400 - ИФ)", - сказал собеседник журналистов.

Госсекретарь США Майк Помпео, как сообщалось, планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией, грозя Анкаре санкциями.

США Индия РФ С-400

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