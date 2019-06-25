Экс-президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили вечером во вторник выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками.

"Здесь на площади - правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе", - заявил Маргвелашвили.

Он с трибуны акции обратился к международным партнерам Грузии.

"Наши партнеры часто говорят, что Россия выигрывает идеологическую борьбу. Я им говорил, что холодную войну мы здесь воевали горячо. Тогда пролилась наша кровь. Сегодня я хочу сказать нашим партнерам, чтобы они пришли и посмотрели на новую Грузию и получили ответы - как воевать с российской "мягкой силой", - сказал экс-президент.

По его словам, "здесь грузинский народ показал, что Россия не сможет победить, показал, как нужно защищать свою гордость и национальность".

Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и освобождения всех задержанных в ночь на 21 июня в Тбилиси участников беспорядков.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.