Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос из-за заявления об украинских военных

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель.

Как сообщает издание "The Бабель", ее ждут на допрос 26 или 27 июня.

Сама Мендель опровергла, что кто-то вызвал ее на допрос. "Не знаю о повестке", - сказала она.

Утверждается, что вызов Мендель на допрос связан с ее заявлением 7 июня в эфире программы "Право на владу" о том, что украинские военные ведутся на провокации и обстреливают мирное население в Донбассе.

"Речь шла о том, что очень часто украинские военные попадаются на провокации, когда стреляют (по ним - ИФ) из жилого дома, детского сада, школы, больницы, из любого места, где пребывают гражданские лица. И после этого начинаются обстрелы этого дома, и таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. И, собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала тогда в эфире телеканала "1+1" Мендель, комментируя дискуссию о том, что якобы представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Леонид Кучма заявил, что украинские военные на Донбассе не могут стрелять в ответ на обстрелы.

Мендель тогда указала, что слова Кучмы были вырваны из контекста.

6 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не должна отвечать на провокационные обстрелы в случае, если они осуществляются со стороны гражданских объектов.

Кучма подчеркнул, что ответный огонь нужно всегда давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов и т.д.