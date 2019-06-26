Экс-генпрокурор Узбекистана приговорен к 10 годам тюрьмы за взятки

Его подельники получили сроки от 13 до 19 лет лишения свободы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ташкентский городской суд приговорил бывшего генпрокурора Узбекистана Рашитжона Кадырова к десяти годам лишеняи свободы. Его признали виновным в получении взяток и вымогательстве, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Кадырова также оштрафовали на 500 минимальных зарплат (примерно $12 тысяч).

Кроме бывшего генпрокурора, еще 12 подсудимых, в том числе пять бывших руководителей органов прокуратуры, получили сроки от 13 до 19 лет лишения свободы. Их признали виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, вмешательстве в расследование, легализации преступных доходов.

Рашитжон Кадыров руководил Генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет до апреля 2015 года. До 2017 года он был членом Конституционного суда республики.

О задержании Кадырова стало известно в феврале 2018 года. Суд над ним начался год спустя. Процесс был закрытым.