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Американцы посчитали выступление конгрессвумен Габбард лучшим на дебатах демократов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард выступила, по мнению американцев, лучше других на теледебатах кандидатов от демократов в президенты США, свидетельствует онлайн-опрос газеты Washington Examiner.

Согласно данным этого опроса, на настоящий момент больше трети проголосовавших (39%) назвали Габбард победительницей дебатов. Еще почти 21% респондентов посчитали лучшим выступление сенатора Элизабет Уоррен.

За бывшего мэра города Сан-Антонио (штат Техас) Хулиана Кастро проголосовали 10%, бывшего члена палаты представителей Бето О'Рурк - 7%, сенатора Кори Букера - почти 6%.

Между тем, телеканал CNN в своем обзоре определил как победителей Кастро, Уоррена и Букера.

По мнению же бывшего пресс-секретаря президента США Билла Клинтона Джо Локхарта, которого попросили оценить выступление кандидатов, победителем дебатов стала сенатор Уоррен. На вторую и третью позицию он поместил Кастро и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.

Накануне состоялась первая часть теледебатов, в которой участвовали 10 человек из 25 кандидатов от Демократической партии. Еще 10 кандидатов выступят во второй части, которая пройдет в четверг.

В ходе теледебатов только мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио назвал Россию главной угрозой США.

"Россия, потому что они пытаются подорвать нашу демократию. Они делают чертовски хорошую работу, и мы должны остановить их", - ответил ди Блазио на просьбу обозначить наиболее внушительную геополитическую угрозу, стоящую перед США.

Большая часть кандидатов сосредоточилась на Китае, Иране и ядерном оружии.

"Самый большой геополитический вызов - это Китай, но самой большой геополитической угрозой остается ядерное оружие", - сказал бывший член Палаты представителей США Джон Делейни.

С ним согласилась сенатор Эми Клобучар. "Две угрозы: экономическая угроза - Китай, но наша главная угроза сейчас - это то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке с Ираном", - отметила она.

"Китай, без вопросов. Они противостоят нам по всему миру экономически",- сказал член палаты представителей США Тим Райан.

Возросший риск ядерной войны также отметили сенатор Кори Букер и член Палаты представителей Тулси Габбард.

"Самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся - это тот факт, что сегодня мы подвергаемся большему риску ядерной войны, чем когда-либо в истории", - считает Габбард.

Среди прочих угроз кандидаты в президенты также назвали изменение климата.

"Наша экзистенциальная угроза - изменение климата. Мы должны противостоять этому, пока не стало слишком поздно",- сказал Бето О'Рурк. Его поддержала сенатор Уоррен.

Громкие аплодисменты аудитории сорвал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, заявивший: "Самая большая угроза безопасности Соединенных Штатов - Дональд Трамп".

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