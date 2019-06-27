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Абхазия ограничила въезд через границу с Грузией

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Абхазия ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщает служба госбезопасности республики (СГБ).

СГБ уточняет, что с 28 июня будет ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

Как поясняет пресс-служба ведомства, разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования в связи с тем, что в Грузии, в частности, и в Зугдидском районе - приграничной территории с Абхазией, проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Абхазии.

"Одной из таких мер является введение временного ограничения на пересечение государственной границы Абхазии с Грузией", - говорится в сообщении.

Грузия Абхазия

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