В Испании от жары умер 17-летний подросток

Он стал первой жертвой аномальной жары в этом году

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на министерство здравоохранения Андалусии.

Днем в четверг юноша работал в поле. Ему стало нехорошо из-за жары, и он решил охладиться в бассейне. Когда он вышел из воды, у него начались конвульсии.

Его привезли в больницу, и утром в пятницу он умер. СМИ называют его первой жертвой аномальной жары, установившейся в Испании на этой неделе. Четверг 27 июня был пока самым жарким днем, температура превышала 40 градусов.

В четверг в городе Вальядолид умер 80-летний мужчина. Он шел по улице, ему стало плохо, и врачи скорой помощи констатировали его смерть, сообщили в полиции. Точная причина смерти еще не установлена, но не исключено, что он также умер от теплового удара.

Аномальная жара установилась на западе Европы с начала этой недели. Сильнее всего она ощущается в Испании и Франции, где температуры достигают 45 градусов. Сообщалось, что во Франции из-за этого перенесли выпускные экзамены в школах, а некоторые школы с недостаточным кондиционированием просто закрыли. В Каталонии жара способствует распространению лесных пожаров, сообщает ВВС. Также необычно жаркая погода наблюдается в Италии, Германии, Польше и Чехии.