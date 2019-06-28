Поиск

В Испании от жары умер 17-летний подросток

Он стал первой жертвой аномальной жары в этом году

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на министерство здравоохранения Андалусии.

Днем в четверг юноша работал в поле. Ему стало нехорошо из-за жары, и он решил охладиться в бассейне. Когда он вышел из воды, у него начались конвульсии.

Его привезли в больницу, и утром в пятницу он умер. СМИ называют его первой жертвой аномальной жары, установившейся в Испании на этой неделе. Четверг 27 июня был пока самым жарким днем, температура превышала 40 градусов.

В четверг в городе Вальядолид умер 80-летний мужчина. Он шел по улице, ему стало плохо, и врачи скорой помощи констатировали его смерть, сообщили в полиции. Точная причина смерти еще не установлена, но не исключено, что он также умер от теплового удара.

Аномальная жара установилась на западе Европы с начала этой недели. Сильнее всего она ощущается в Испании и Франции, где температуры достигают 45 градусов. Сообщалось, что во Франции из-за этого перенесли выпускные экзамены в школах, а некоторые школы с недостаточным кондиционированием просто закрыли. В Каталонии жара способствует распространению лесных пожаров, сообщает ВВС. Также необычно жаркая погода наблюдается в Италии, Германии, Польше и Чехии.

Испания Андалусия Минздрав жара смерть

Новости по теме

Новости
Отравление Сергея Скрипаля

Мэй заявила Путину о доказательствах причастности РФ к отравлению Скрипалей

Мэй заявила Путину о доказательствах причастности РФ к отравлению Скрипалей
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Депутат Гаврилов опять собрался в Грузию

Депутат Гаврилов опять собрался в Грузию

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

На G20 стартовала встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

На G20 стартовала встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

Иностранные СМИ сочли шуткой просьбу Трампа к Путину не вмешиваться в выборы

Трамп и Путин обсудили место Китая в мировой системе современных вооружений

Трамп и Путин обсудили место Китая в мировой системе современных вооружений

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Беседа Путина и Трампа затянулась на час с лишним

Трамп в Осаке дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

Трамп в Осаке дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');