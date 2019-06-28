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Более 250 человек арестованы в Эфиопии после неудавшегося мятежа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Эфиопии арестовали 255 человек после неудавшейся попытки переворота, сообщает в пятницу Al Jazeera.

В регионе Амхара арестованы 212 человек; еще 43 подозреваемых в причастности к мятежу задержаны в Аддис-Абебе. В ходе операции было изъято два пулемета и 27 автоматов.

Премьер-министр Абий Ахмед ранее в эфире национального телевидения сообщил, что в ночь на воскресенье в стране была подавлена попытка переворота.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

Эфиопия

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