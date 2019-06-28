Россиянина задержали в Японии за граффити возле императорского дворца

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гражданина России Глеба Песочного задержали по подозрению в нанесении граффити на стену возле Императорского дворца в Токио, сообщает портал Mainichi в пятницу.

"Красная линия длиной в несколько десятков метров и рисунок птицы появились на каменной стене возле Императорского дворца Акасака в Токио. По записям с камер видеонаблюдения полицейские вычислили и арестовали предполагаемого "художника" - им оказался 23-летний россиянин Глеб Песочный", - пишет портал.

Stone walls around Imperial Residences in Tokyo vandalized with 30-metre (100-foot) -long graffitihttps://t.co/SiceOPL8YZ #FNN — Thoton Akimoto สมาน กุนัน (@Thoton) June 25, 2019

Как отмечается, похожее граффити также было найдено на трансформаторе на одной из улиц Токио. Россиянин свою причастность к рисункам отрицает. Проводится расследование.