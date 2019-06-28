Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

Его полету мог помешать поднявшийся на перехват российский истребитель

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в пятницу в ходе проведения очередного многочасового разведывательного полета вблизи Крыма и Кубани, внезапно изменив стандартный маршрут, отдалился от российского побережья более чем на сотню километров. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Причины изменения маршрута, по которому дальние американские беспилотники в последнее время регулярно выполняют полеты в 40-60 км у черноморского побережья России, не известны. Наблюдатели не исключают, что его полету мог помешать поднявшийся на перехват российский истребитель.

Дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 17:10 по Москве, совершил пролет по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края до Туапсе. Полет выполнялся на расстоянии около 35-45 км от российского побережья.

Однако затем у берегов Кубани американский беспилотник внезапно начал резко удаляться от российских берегов, перейдя на более дальние рубежи патрулирования - на расстояние более 100-150 км.

В текущем месяце аналогичные полеты у российского побережья Крыма и Кубани американские тяжелые беспилотники Global Hawk также совершали 4, 18, 21 и 23 июня.

Как сообщалось, ранее в пятницу все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение шести с половиной часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом тяжелый беспилотник, способный вести разведку на большую глубину территории противника, пять раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Как сообщалось, на минувшей неделе аналогичный американский беспилотник был сбит Ираном в районе Ормузского пролива. По данным Тегерана, он вторгся в воздушное пространство Исламской Республики.

Кроме того, в пятницу вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус был зафиксирован очередной полет американского морского разведчика P-8A Poseidon.