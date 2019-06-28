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Наехавший на толпу в Шарлоттсвилле неонацист приговорен к пожизненному сроку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федеральный окружной суд США приговорил Алекса Филдса-младшего к пожизненному заключению по обвинению в преступлениях на почве ненависти, передает агентство Associated Press в пятницу.

Перед вынесением приговора Филдс принес извинения. "Я прошу прощения за боль и утраты, которые я причинил. Каждый день я думаю, как все могло бы сложиться иначе и как я сожалею о своих действиях. Мне жаль", - сказал он.

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле неонацист Алекс Филдс-младший въехал в толпу протестующих. В результате одна женщина - Хизер Хейер - погибла, еще 19 человек пострадали. Протестующие выступали против митинга ультраправых, которые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедерации - генералу Роберту Эдварду Ли.

Филдс скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Ему были предъявлены обвинения в 29 преступлениях на почве ненависти и в одном "насильственном вмешательстве на расовой почве". Он признал себя виновным по всем пунктам. В обмен обвинение не стало требовать для Филдса смертной казни.

Алекс Филдс США Шарлоттсвилл

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