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Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.

Телеканал поясняет, что в ноябре прошлого года законодатели во Флориде приняли поправку 4, которая восстанавливала право голоса для уголовников, если они расплатились за свое преступление. Республиканцы истолковали это как обязанность возместить убытки, судебные издержки, штрафы и пошлины.

Отмечается, что ноябрьская поправка не восстанавливала право голоса для осужденных, которые отбывают наказание за убийство и изнасилование. Подписанный Десантисом закон обязывает всех уголовников, желающих отдать свой голос на выборах, оплатить взнос.

Американский союз защиты гражданских свобод обещал оспорить в суде данный закон.

CBS News отмечает, что Флорида является одним из немногих американских штатов, где пошлины и штрафы являются единственным источником финансирования судов.

Флорида США

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