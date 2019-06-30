Индия решила срочно купить у России ракеты для вертолетов на $29 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Индия подписала соглашение с Россией на срочное приобретение противотанковых ракет для своих ударных вертолетов российского производства Ми-35, сообщил в воскресенье журнал India Today, ссылаясь на источники в индийских ВВС.

Сумма сделки оценивается в почти 29 млн долл.

По данным издания, в рамках контракта поставка ракет и оснащение ими вертолетов должна быть осуществлена в течение трех месяцев "в целях подготовки к чрезвычайным ситуациям".

При этом отмечается, что российские противотанковые ракеты позволят в значительной мере повысить боевые возможности вертолетов Ми-35 по уничтожению танков и другой бронетехники противника.