Поиск

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственные "Литовские железные дороги" покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, сообщает портал delfi.lt.

По его данным, в то время как эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности, компания объясняет, что выбор сделан в целях быстрого и точного определения местоположения неисправности, для чего требуется технология, позволяющая приемникам получать и вычислять местоположение из двух спутниковых сетей - как GPS, так и ГЛОНАСС.

Главный аналитик Вильнюсского института политического анализа (VPAI) Марюс Лауринавичюс предупреждает, что любая российская технология, если она используется для сбора данных, может угрожать национальной безопасности.

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сообщил, что 17 июля он планирует организовать слушания, на которых будет обсуждаться данная ситуация и проводиться разбор, существует ли вообще план освобождения от технологической зависимости от России в транспортном секторе.

BNS напоминает, что система ГЛОНАСС уже попадала в поле зрения литовских политиков. Комитет нацбезопасности, который расследовал возможное незаконное воздействие на решения государственных учреждений в 2017 году, обратил внимание на тот факт, что при модернизации системы безопасности на локомотивах "Литовских железных дорог" была установлена использующая ГЛОНАСС система безопасности "Клуб-У" производства Ижевского радиозавода, принадлежащего российскому военно-промышленному комплексу.

Литва ГЛОНАСС

Новости

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Трамп решил оставить в Афганистане разведку после вывода войск из страны

Трамп вновь предупредил Иран о возможном ударе США

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном лимита по обогащенному урану

Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

Турция задумалась о покупке истребителей у РФ, если не получит F-35 у США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');