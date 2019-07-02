Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственные "Литовские железные дороги" покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, сообщает портал delfi.lt.

По его данным, в то время как эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности, компания объясняет, что выбор сделан в целях быстрого и точного определения местоположения неисправности, для чего требуется технология, позволяющая приемникам получать и вычислять местоположение из двух спутниковых сетей - как GPS, так и ГЛОНАСС.

Главный аналитик Вильнюсского института политического анализа (VPAI) Марюс Лауринавичюс предупреждает, что любая российская технология, если она используется для сбора данных, может угрожать национальной безопасности.

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сообщил, что 17 июля он планирует организовать слушания, на которых будет обсуждаться данная ситуация и проводиться разбор, существует ли вообще план освобождения от технологической зависимости от России в транспортном секторе.

BNS напоминает, что система ГЛОНАСС уже попадала в поле зрения литовских политиков. Комитет нацбезопасности, который расследовал возможное незаконное воздействие на решения государственных учреждений в 2017 году, обратил внимание на тот факт, что при модернизации системы безопасности на локомотивах "Литовских железных дорог" была установлена использующая ГЛОНАСС система безопасности "Клуб-У" производства Ижевского радиозавода, принадлежащего российскому военно-промышленному комплексу.