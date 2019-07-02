Поиск

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, они также просят международное сообщество помочь выяснить, что это за вирус, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.

По ее словам, власти забили тревогу после смерти одной пациентки, двое заболевших находятся в палате интенсивной терапии, еще у троих проявились признаки этого заболевания, но пока речь идет лишь о подозрении.

Монтаньо отметила, что, возможно, это заболевание - неизвестная ранее форма гриппа или лихорадка денге.

Власти Боливии в связи со складывающейся ситуацией обратились к международному медицинскому сообществу за помощью в определении этого вирусного заболевания.

Боливия

Новости

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Трамп решил оставить в Афганистане разведку после вывода войск из страны

Трамп вновь предупредил Иран о возможном ударе США

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном лимита по обогащенному урану

Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

Турция задумалась о покупке истребителей у РФ, если не получит F-35 у США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');