В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, они также просят международное сообщество помочь выяснить, что это за вирус, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.

По ее словам, власти забили тревогу после смерти одной пациентки, двое заболевших находятся в палате интенсивной терапии, еще у троих проявились признаки этого заболевания, но пока речь идет лишь о подозрении.

Монтаньо отметила, что, возможно, это заболевание - неизвестная ранее форма гриппа или лихорадка денге.

Власти Боливии в связи со складывающейся ситуацией обратились к международному медицинскому сообществу за помощью в определении этого вирусного заболевания.